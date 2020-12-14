Политический обозреватель Сергей Корнак задумался о том, как Украина может занимать первое место в Европе по экспорту – и одновременно быть беднейшей страной континента.

Ведь потенциально Украина очень богата. Например, у нас есть огромные запасы урановых руд. А это – стратегический резерв.

«Топливо для атомных электростанций всегда будет в цене. Беларусь строит АЭС, соседняя Польша получила кредит от США на 30 миллиардов долларов для строительства, во Франции продлили лицензию еще до 2050 года. Весь мир понимает, что самая дешевая энергия – от атомных электростанций», - объясняет блогер.

Также Украина занимает второе место в Европе по запасам титановой руды. Этот металл активно используется в военной и космической промышленности. По разведанным запасам марганцевой, железной и ртутной руд мы тоже на втором месте. По залежам сланцевого газа – на третьем месте, и на седьмом – по запасам угля.

«Украина – аграрная страна, мы первые по производству подсолнечного масла. Но отправляем его не в бутылках, а валом в танкерах. Второе место по экспорту ячменя, третье место по кукурузе, четвёртое место по выращиванию картошки, пятое место по пчеловодству – мы экспортируем75 тысяч тонн меда», - рассказывает Сергей Корнак.

По словам аналитика, в данных реалиях Украина запросто может обеспечить продовольствием 600 миллионов человек.

Но при всем этом украинцы – самая бедная нация западного мира.

«Мы производим и продаем гигантское количество сельскохозяйственной продукции и не собираем с неё налоги. Вот в чем курьез», - продолжает обозреватель.

Во многих отраслях мы находимся в первых рядах по производству и экспорту продукции, начиная от сельского хозяйства и заканчивая промышленной добычей полезных ископаемых. В чем тогда проблема?

«Тонна зерна в Европе стоит 350-400 долларов. Если по нашему законодательству с поставок уплачены все налоги, то только это должно давать в бюджет 20-30 миллиардов долларов. Кто тут ворует? Когда они говорят про внешнее управление, задайте себе вопрос, в каких объемах воруют наши черти?» - подытожил Сергей Корнак.

Ранее этот обозреватель напомнил об обещании Владимира Зеленского поддерживать малый бизнес.

Также Корнак высказал свои соображения относительно реформы здравоохранения.