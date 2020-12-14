Предлагаемые варианты введения второго уровня пенсионной реформы могут привести к потере украинцами своих пенсионных накоплений. Об этом написала народный депутат Виктория Гриб в блоге на сайте «Корреспондент».



По ее словам, в зарегистрированных в данное время в Верховной Раде законопроектах о внедрении накопительной пенсионной системы №2683 и №4408 не предусмотрены механизмы, которые защитят вклады украинцев от инфляции и девальвации.



«Украинцам предлагают нести свои деньги в НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ пенсионные фонды… Не кажется ли вам, что кое-кто просто лоббирует интересы финансовых посредников, которые «прокрутят» пенсионные взносы, получат прибыль, а люди останутся с обесцененными ресурсами, на которые невозможно выжить?» - написала Гриб.



Она также отметила, что в случае принятия такого варианта пенсионной реформы, есть большой риск потери населением денег, отданных в пенсионные фонды, из-за отсутствия контроля со стороны государства за деятельностью частных фондов.



«Помните обесценившиеся вклады в Сбербанке СССР? Как бы ту же схему не повторили с накопительными пенсиями. Наивно думать, что государство будет эффективно контролировать частных посредников», - подчеркнула Гриб.



«Нужно не просто перейти на второй уровень пенсионной реформы, а обеспечить гарантии сохранности накопленных средств», - добавила депутат.



Ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают налоговую нагрузку на бизнес, иначе такая реформа его похоронит.



В свою очередь заместитель председателя Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Сергей Беленький заявил, что при внедрении второго уровня пенсионной реформы государство должно гарантировать сохранность пенсионных накоплений украинцев.



Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта по внедрению накопительного уровня пенсионной реформы - депутатский «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении» (№2683) и правительственный «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы» (№4408), каждый из которых, по словам экспертов, предполагает дополнительные расходы для бизнеса.