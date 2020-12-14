Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко зарегистрировал проект закона о продлении запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 31 декабря 2021 года

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я регистрирую законопроект о продлении запрета импорта из России и Беларуси еще на 1 год. Чтобы до тех пор, как Украина интегрируется в энергосистему ЕС и отсоединится от сетей России и Беларуси, ни у кого не возникало соблазна снова поставить на колени украинскую энергетику», - сообщил нардеп.

Согласно сайту Верховной Рады, законопроекта присвоено № 4493.

По словам Кучеренко, сейчас существует большой риск, что с 1 января в Украине начнется поставки и белорусской электроэнергии.

«Энергетический регулятор уже призывает трейдеров заключать контракты, а Укрэнерго проводить аукционы на пересечение - то есть на право пользоваться магистральными трансграничными линиями», - заявил нардеп.

Он добавил, что прошлогодний импорт тока из России нанес колоссальный ущерб украинскому энергетическому комплексу, привел к остановке шахт и возникновения миллиардных долгов.

«За преступления 2019-2020 гг., Которые привели к энергетическому паралича, долговой ямы для всех без исключения госпредприятий никто не ответил. Безнаказанным впервые, вдруг преступление становится уже «практикой». Но я не согласен с этим мириться, поэтому последняя пленарная неделя мы будем биться за то, чтобы не дать заработать этим преступникам и остановить наконец эту национальную забаву - фигурные прыжки на граблях », - отметил Кучеренко.

Напомним, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн.

По данным ВСК Верховной Рады, именно импорт из России стал основной причиной крупнейшей за годы независимости кризиса на энергорынке.

Временный запрет на импорт из России была введена весной 2020 году в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.