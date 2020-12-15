Как известно, Еврокомиссия выделила 600 миллионов евро для Украины в качестве первого транша кредита.

Политический эксперт Руслан Бортник рассказал о том, как именно это повлияет на Украину и на каких условиях нам дадут второй транш.

«Власть заявила, что правительство ЕС выделило помощь Украине. Напомню, что это первая часть из оговоренных ранее 1,2 миллиарда. Еврокомиссия помогает многим странам преодолеть экономические последствия пандемии COVID-19», - говорит аналитик.

Но дело в том, что первый транш для Украины был практически безусловным, а вот для второго есть ряд определённых условий: в частности, судебная, налоговая и таможенная реформы, внесение изменений в структуру государственных предприятий.

Стоит напомнить, что это вовсе не благотворительная помощь, а самый настоящий кредит на 15-20 лет под 0,125 процента с дополнительными политическими обязательствами. Казалось бы, совсем крохотная цифра, но в конечном итоге необходимо будет заплатить 750 000 евро.

«Как по мне, Украина должна от таких кредитов отказываться. Тут не просто займ, а кредит с политической ответственностью, которая включает в себя контроль над нашей судебной системой и нашими компаниями. ЕС даёт самые дорогостоящие кредиты в истории Украины, потому что, если посчитать последствия для нашей экономики, то мы увидим значительные убытки», - считает Бортник.

Подмену понятий «кредит» и «помощь» нашими политиками он называет информационной манипуляцией.

«В этом кредите запрятан вопрос десуверенизации. Этот займ идет вместе с нашими обязательствами по отказу от независимости в управлении национальной экономикой и политикой. Кредит все равно придется отдавать, только простым украинцам: налогами, сокращением социальной поддержки и прочим», - даёт прогноз ведущий.

Как подытожил Руслан Бортник, порядок в стране необходимо наводить, начиная с нефтегазовой промышленности, затем переходить к государственным компаниям, и так далее.

Ранее он дал пессимистичный прогноз относительно дальнейшей судьбы «Укроборонпрома».

Также Бортник рассмотрел возможные последствия карантина.