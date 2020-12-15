Четыре украинских компании приобрели 200 МВт мощности для импорта электрической энергии из Беларуси в течение 2021 года

Об этом сообщает издание ExPro.

Доступ к сетям приобрели «Некст Ойл Трейд» (20 МВт), «ГДЕ Трейдинг» («Донбассэнерго») - 30 МВт, «Новая-энергетическая компания» - 100 МВт и «Смарт Трейд Энерджи» - 50 МВт.

По данным системного оператора, трейдеры приобрели 40% пересечения на границе с Белоруссией в течение каждого из трех отведенных периодов в году (6 марта – 13 июня, 1 июля – 1 августа и 7 августа – 24 октября).

Как сообщалось, осенью 2020 года российская компания «Росатом» запустила в работу АЭС в городе Островец (Беларусь). Литва, Латвия и Эстония объявили бойкот этой АЭС и ввели запрет на закупку электричества из Беларуси.

Единственным рынком сбыта для АЭС осталась Украина.

16 декабря 2020 года НКРЭКУ планирует снять запрет на импорт электрической энергии из Беларуси и России, и разрешить импорт с 1 января 2021 года.

Напомним, Украина закупала электроэнергию в России и Беларуси с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн.

По данным ВСК, именно импорт из России стал основной причиной крупнейшего за годы независимости кризиса на энергорынке.

Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе после критики от Владимира Зеленского.