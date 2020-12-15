Досудебное расследование не смогло установить никаких убытков от действия формулы "Роттердам+"

Об этом сообщил старший прокурор группы прокуроров САП Виталий Пономаренко во время выступления в комитете Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики.

«Доказательств для составления обвиняемых актов нет. Нет четкого установления ущерба в уголовном производстве, соответственно мною вынесено постановление о закрытии дела», - отметил Виталий Пономаренко.

Прокурор подчеркнул, что следствие не смогло установить также и потерпевших в данном уголовном производстве.

«Оснований для заявления гражданского иска нет», - подчеркнул прокурор.

Напомним, формула «Роттердам+», по которой рассчитывалась объективная рыночная цена на энергетический уголь, действовала с мая 2016 по июнь 2019 года. Она автоматически утратила силу с запуском рынка электрической энергии. После того как формула прекратила действие, цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей повысились.

С 2017 по 2020 год НАБУ проводило расследование по делу «Роттердам+», по результатам которого не было установлено ни доказательств правонарушения, ни вреда от действия формулы, из-за чего 27 августа 2020 года прокуратура закрыла дело.

В сентябре 2020 года решение прокуратуры о закрытии дела подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.