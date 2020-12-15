Решение Антимонопольного комитета о якобы злоупотреблении компаниями группы ДТЭК монопольным положением компаний в Бурштынском энергоострове является преждевременным, безосновательным и предвзятым

Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК по результатам заседания АМКУ 15 декабря.

"Решение АМКУ-это попытка переложить ответственность за неполноценное функционирование рынка на ДТЭК. Основной целью законодательства о защите экономической конкуренции является именно адвокация конкуренции, а не прекращение существования субъектов хозяйствования вследствие применения к ним явно несоразмерных штрафных санкций», - сообщили в компании.

Согласно решению, АМКУ хочет получить от АО "ДТЭК Западэнерго «175,9 млн грн и 99,2 млн от ООО» Д. Трейдинг «из-за надуманных и безосновательных обвинений в»злоупотреблении монопольным положением".

В ДТЭК отметили, что АМКУ не было проведено надлежащего исследования функционирования рынка электрической энергии, были проигнорированы предоставленные доказательства и экспертные заключения.

«В торговой зоне "Острова Бурштынская ТЭС" имеется значительная конкуренция между участниками рынка, который фактически совмещен со смежными странами ENTSO-E, а решающее влияние на ценообразование оказывает чрезмерное государственное регулирование, введение price caps, неполное функционирование всех механизмов рынка», - отметили в компании.

Предвзятым и немотивированным является обвинение АМКУ в «ограничении доступа к импорту».

"Государством не было введено проведение внутрисуточных аукционов на распределение пропускной способности, чем существенно было осложнено планирование, прогнозирование и осуществление хозяйственной деятельности импортерами. Как следствие, это лишило импортеров, в том числе» Д. Трейдинг», права реализовать неиспользованные пропускные способности на внутрисуточном рынке и привело к несению дополнительных расходов импортерами", - сообщили в ДТЭК.

Компания ДТЭК будет отстаивать свои интересы и свою репутацию в судебном порядке.