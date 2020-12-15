Пригородные пассажирские перевозки остаются самым убыточным направлением работы Укрзализныци, а уровень компенсаций за такие перевозки не покрывает даже минимальных затрат

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак во время круглого стола, посвященного улучшению взаимодействия перевозчика с клиентами, пишет uz.gov.ua.

«Народные депутаты требуют от нас вводить пригородные маршруты в интересах своих отдельно взятых округов, но вопрос компенсации за эти перевозки остается открытым. Например, только Министерство образования и науки Украины уже задолжало нам более 1 млрд грн компенсаций», - сообщил он.

Поэтому, по словам Владимира Жмака, Укрзализныця планирует заключать публичные договоры о предоставлении услуг с областными администрациями и крупными компаниями, которые заинтересованы в перевозках сотрудников в комфортных условиях.

«Подход простой: есть договор – есть электричка и качественный сервис, нет договора – будем обслуживать направления по остаточному принципу. Другого варианта влияния на местные органы власти у нас практически нет», - констатировал он, добавив, что Укрзализныця также концентрирует внимание на борьбе с безбилетным проездом на пригородных направлениях, установке турникетов на станциях и увеличении штата контролеров.

Комментируя вопрос повышения тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении, Владимир Жмак в очередной раз напомнил, что это компетенция исключительно Министерства инфраструктуры Украины, а Укрзализныця может только предоставлять регулятору свои предложения.

«Мы же можем работать только с ценами на билеты в i классе поездов «Интерсити+», и мы их не повысили, а наоборот понизили. Раньше эти вагоны были практически пустыми, а после снижения тарифов начали заполняться. Мы также будем общаться с Министерством инфраструктуры относительно сбалансированной тарифной политики в пассажирских перевозках», - резюмировал глава Укрзализныци.

Напомним, что за 10 месяцев Укрзализныця оплатила местным бюджетам почти 3,1 млрд грн земельного налога и не получила от них более 186 млн грн компенсаций за социальные перевозки.