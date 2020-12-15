Благодаря формуле ценообразования на уголь «Роттердам+» украинские шахтеры получили возможность продавать уголь по рыночной цене, инвестировать и прогнозировать свою работу.

Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб по результатам заседания в антикоррупционном комитете, на котором Специализированная антикоррупционная прокуратура обосновывала законность решения о закрытии дела «Роттердам+».

Нардеп добавила, что Украина на самом деле выиграла от формулы рыночных цен на уголь, так же как она выиграла от формульного ценообразования на газ, что подтвердили международные партнеры включая МВФ

"Я не специалист в правоохранительной системе или антикоррупционной инфраструктуре, но с точки зрения члена комитета по вопросам энергетики, убеждена, что все что мы сегодня услышали на антикоррупционном комитете в очередной раз подтвердило обоснованность закрытия этого позорного для шахтеров дела", - подытожила Виктория Гриб.

Напомним, формула «Роттердам+», по которой рассчитывалась объективная рыночная цена на энергетический уголь, действовала с мая 2016 по июнь 2019 года. Она автоматически утратила силу с запуском рынка электрической энергии. После того как формула прекратила действие, цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей повысились.

С 2017 по 2020 год НАБУ проводило расследование по делу «Роттердам+», по результатам которого не было установлено ни доказательств правонарушения, ни вреда от действия формулы, из-за чего 27 августа 2020 года прокуратура закрыла дело.

В сентябре 2020 года решение прокуратуры о закрытии дела подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.