Кабинет министров Украины гарантировал населению отсутствие повышения тарифов на электроэнергию в течение 2020 года и сдержал свое обещание, однако с 2021 года следует ожидать отмену льготы на электроэнергию для населения.

Как сообщает Обозреватель, об этом сказал Скаршевский в эфире канала "Украина 24".

"То, что будут повышаться тарифы на электроэнергию, можно было сделать вывод еще этим летом. Например, когда премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что мы ни в коем случае в 2020 году не будем повышать тарифы на электроэнергию, до конца 2020 года, я сразу сделал вывод: значит, с 1 января 2021-го будет повышение", - сказал эксперт.

По его словам, гарантия о неповышении тарифов действовала до конца текущего года и правительство выполнило свои обещания. Дальше сдерживать цены Кабмин уже не способен и не будет.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн / кВт.ч в первые 100 кВт и 1,68 грн / кВт.ч в другой объем месячного потребления, в более четыре раза меньше чем средний тариф в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабря 2020 года даже не покрывает затраты на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.