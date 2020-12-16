Логика повышения тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей состоит в том, что богатые должны платить рыночную цену, а малообеспеченные получать социальную помощь об государства в виде субсидий

Об этом в интервью изданию «Сегодня» сообщил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

«Когда мы говорим об изменении цены на электроэнергию для населения, мы имеем в виду прежде всего первые 100 киловатт электроэнергии, которые мы сейчас получаем по 90 копеек. Скажите, почему государство должно льготировать тех, кто хорошо зарабатывает? Зачем давать льготы обеспеченным людям?», - отметил депутат.

Он добавил, что на сегодня государство абсолютно несправедливо дотирует обеспеченные слои населения, которые в состоянии оплачивать рыночную цену на электроэнергию.

«В то же время есть люди, которым действительно нужно помочь. Это можно сделать через механизм субсидий. Субсидия выдается конкретному человеку, которому нужно помогать. А депутату помогать не нужно», - добавил депутат.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения в Украине не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн/кВт.ч в другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше чем средний тариф в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.

Идею правительства привести тарифы к рыночному уровню поддержала Еврокомиссия и Секретариат Энергосообщества.