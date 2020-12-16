Решение Антимонопольного комитета о ситуации в энергоострове Бурштынской ТЭС необоснованное и никоим образом не будет способствовать решению проблем в этом рынке

Об этом заявил член общественного совета Министерства энергетики Сергей Чех на своей странице в социальной сети Facebook.

«Решение АМКУ недостаточно обоснованным и таким, что никоим образом не приближает отдельную торговую зону энергетического рынка Украины к условиям в которых работают производители и поставщики основной части нашей энергосистемы», - подчеркнул Чех.

По его словам, АМКУ пытается якобы улучшить конкуренцию в Бурштынском энергоострове путем наложения многомиллионных штрафов, хотя реальное решение вопроса либерализации рынка в регионе лежит в другой плоскости.

«Зона БуТЭС – де-факто является частью европейского рынка электроэнергии. Она синхронизирована с европейской энергосистемой, так называемой ENTSO-E. Особенность заключается в том, что эта зона чрезвычайно мала. В ней есть один крупный производитель и несколько мелких. При этом основными продавцами на биржевых сегментах являются импортеры», - подчеркнул Чех.

Для повышения конкуренции на этом рынке необходимо ускорить синхронизацию всей украинской Объединенной энергосистемы с электросетью стран ЕС, считает Чех.

«Синхронизация позволит либерализовать рынок электрической энергии Украины в целом и на территории энергоострова. В таком случае в регионе появятся новые участники рынка, что повысит конкуренцию и снизит оптовые цены на соответствующих сегментах рынка электроэнергии», - отметил член Общественного совета Министерства.

Напомним, 15 декабря АМКУ решил взыскать с компании ДТЭК 275 млн гривен, обвинив компания в «злоупотреблении монопольным положением». В компании такое решение назвали надуманным и сообщили о намерении обратиться в суд из-за безосновательных обвинений.