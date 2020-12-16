ПАО «Укрнафта» 14 декабря получило из государственного бюджета первый транш в размере 5,3 млрд грн в рамках реализации плана погашения налоговых долгов компании, разработанного в 2019 г. кандидатом в вице-премьеры Юрием Витренко

О факте перечисления денег сообщило «Новое время» со ссылкой на советника главы Счетной палаты Виктора Мазярчука.

«14 декабря состоялись первые взаимные расчеты между «Нафтогазом», «Укрнафтой» и госбюджетом на 5,3 млрд грн в соответствии с принятыми изменениями в государственный бюджет», - сообщило издание.

Это первый этап взаиморасчетов утвержденного в декабре Верховной Радой плана погашения долгов «Укрнафты» за счет средств государственного бюджета.

Этот план был разработан бывшим и утвержден на уровне «Нафтогаза» в «Укрнафты» еще в марте 2019 г. Его разработкой официально занимался исполнительный директор «Нафтогаза» и председатель набсовета «Укрнафты» Юрий Витренко.

План Витренко состоял в том, что «Нафтогаз» получает из государственного бюджета деньги в качестве компенсации за поставку населению газа по заниженной цене. В дальнейшем эти деньги переводит «Укрнафте» в качестве оплаты за газ 2006 г. и как аванс за будущую добычу. «Укрнафта» в свою очередь направляет эти деньги на погашение своего налогового долга, возникшего с 2014 года.

В 2019 г. Кабмин не поддержал идею Витренко, оказавшись финансировать сделку за счет госбюджета. Разблокировать ее удалось только в ноябре 2020 г. благодаря специальному закону.

Идею погашения долга «Укрнафты» за счет средств госбюджета раскритиковали эксперты. По мнению Сергея Куюна, это было явное подогревание интересам Игоря Коломойского, с которым Витренко мог вступить в альянс благодаря должности в правительстве.

Напомним, Юрий Витренко стал кандидатом на должность вице-премьера по ТЭК. Его кандидатуру активно поддерживает группа «Приват», имеющая успешный опыт работы с ним в «Укрнафте».