При внедрении накопительной системы пенсионного обеспечения необходимо обеспечить механизм гарантирования сохранности пенсионных взносов граждан

Об этом заявил экономист Сергей Блинов.

"Важный пункт реформы-гарантирование пенсионных взносов. То есть, это должно быть максимально четко прописано в законодательстве. Причем, я так понимаю, как в банках - фактически полная ответственность государства", - сказал Блинов.

На менее важным, по его мнению, является защита накоплений украинцев от обесценивания в негосударственных пенсионных фондах, которые не всегда обеспечивают доходность вкладов.

"Доходность по ним довольно сильно варьируется по этому году. Например, есть лидеры, которые по состоянию за 9 или 10 месяцев имели доходность 12-13%, что значительно превышало инфляцию, в том числе фактически по потребительской корзине инвесторов, горожан. Но есть, например, фонды, которые давали отрицательную доходность по таким инструментам, с учетом инфляции", - пояснил Блинов.

По его оценке, ни один предложенных ныне законопроектов по пенсионной реформе не предусматривает таких гарантий.

«В тех законопроэктах, что я видел, эти гарантии недостаточно качественно выписаны, в том числе ответственность за то, что доходность таких фондов, такого пенсионного фонда будет значительно ниже рыночной», - сказал Блинов.

Ранее народный депутат Виктория Гриб заявила, что предложенные варианты введения второго уровня пенсионной реформы могут привести к потере украинцами своих пенсионных накоплений, поскольку не предусмотрены механизмы защиты вкладов от инфляции и девальвации. В итоге, по ее мнению, пенсионные вклады может постигнуть та же участь, что и вклады в Сбербанке СССР.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта относительно пенсионной реформы-депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (реестр. №2683) и правительственный «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы» (Реестр.№4408), каждый из которых предусматривает дополнительные расходы для бизнеса.