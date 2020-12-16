В деле «Роттердам+» за 3 года не было установлено ни ущерба, ни виновных, ни пострадавших, однако НАБУ продолжает упорно настаивать на своих домыслах и фантазиях

Об этом сообщил экс-генеральный прокурор Святослав Пискун.

«Высший антикоррупционный суд принимает решение и говорит: «По «Роттердам+» нет ущерба, нет виновных, это европейский хаб. Что вы думаете? Все успокоились? Нет. Они (НАБУ- прим.) говорят: вот здесь мы не согласны с решениями прокурора. В 158 случаях мы согласны, а вот именно по этому делу у нас есть свое мнение», - сообщил Пискун.

Экс-генпрокурор отметил, что из-за сложившейся ситуации Генпрокуратуре стоит провести служебное расследование действий НАБУ на предмет преследования детективами каких-то корыстных целей и задач.

«Неплохо было бы провести служебное расследование с боку Генеральной прокуратуры и проверить все-таки, а почему ж мы так настойчиво продолжаем допрашивать людей или почему они так настойчиво изымают документы, которые не нужны совсем этому делу? Не хотят ли они какие-то личные цели и амбиции поставить выше государственных и служебных интересов. Вот это и есть предмет служебного расследования», - добавил Пискун.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело «Роттердам+» 27 августа 2020 из-за отсутствия состава преступления.

В сентябре законность и обоснованность этого решения подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.

Решение ВАКС о законности закрытия дела вступило в силу с 17 ноября.

11 ноября Высший антикоррупционный суд также подтвердил законность полномочий прокурора САП Виталия Пономаренко, который принял законное решение закрыто дело.