НКРЭКУ сняла все ограничения на импорт электрической энергии из России и Беларуси. Соответствующее решение было принято на заседании 16 декабря.

Соответствующие изменение приняты комиссией без обсуждения.

Своим решением НКРЭКУ разрешила трейдерам контрактовать электроэнергию из России и Беларуси для поставки на 2021 год.

За два дня то решения НКРЭКУ четыре компании купили на 2021 год доступ к межгосударственным линиям электропередачи для импорта 200 МВт из энергосистемы Беларуси.

Закупки электроэнергии ожидаются с нововведенной белорусской АЭС, построенной за деньги и по технологиям корпорации «Росатом» в г. Островец на севере Беларуси. Бойкот этой АЭС объявили страны Балтии и Польша.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси был прекращен в марте 2020 г. Он спровоцировал крупнейший за все время независимости страны кризис на энергорынке. Тогда же, в марте 2020 г., во время выступления в Верховной Раде против импорта электроэнергии высказался лично президент Владимир Зеленский.

С октября 2019 по март 2020 г. Украине приобрела у России свыше 1 млрд кВт.час электроэнергии, чем был нанесен прямой ущерб производителям на сумму 3 млрд грн. Главным пострадавшим стала государственная компания «Энергоатом».