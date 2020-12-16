Инвесторы в "зеленую" энергетику решили объединиться для создания масштабного иска против Кабинета министров Украины в международных арбитражах, поскольку правительство и премьер-министр Денис Шмыгаль не решили проблему долгов, и финансовый кризис в отрасли усиливается

Об этом сообщил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков, пишет Обозреватель.

Он напомнил, что ассоциация в течение 8 месяцев принимала участие в переговорах между инвесторами из ВИЭ и Правительством для достижения консенсуса по сокращению "зеленых" тарифов и дальнейшего функционирования сектора ВИЭ на взаимовыгодных для всех сторон условиях. Результатом достижения консенсуса стало подписание Меморандума, а позже принятия Закона Украины №810-IX.

"Предполагалось, что весь этот комплекс принятых решений должен урегулировать финансовый кризис в секторе ВИЭ. Что мы видим сегодня? Производители из ВИЭ все еще недополучают в полном объеме выплаты за сгенерированную электроэнергию на рынке остается колоссальная задолженность, ГП "Гарантированный покупатель" и НЭК "Укрэнерго" находятся на грани дефолта, а некоторые народные депутаты Украины пытаются и вообще доказать неконституционность "зеленых" тарифов", – заявил Конеченков.

По его словам, такой хаотичной государственной позицией, когда, с одной стороны, достигаются договоренности, принимаются полезные Законы, а с другой стороны, инициируются конституционные производства, увеличивается задолженность – правительство только разбалансирует рынок электроэнергии. А это еще больше перечеркивает достигнутые договоренности и демонстрирует международному сообществу неспособность выполнять законодательно взятые на себя обязательства.

"Таким образом, нам, как представителям отрасли, ничего не остается кроме как защищать наши интересы перед правительством единым фронтом через обращение к арбитражам", – добавил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Напомним, в середине ноября послы 11 стран (Бельгии, Канады, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи, Швеции, Турции, Великобритании), чей бизнес инвестировал в украинский сектор возобновляемой энергетики около 2 млрд евро, в совместном письме призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля обеспечить полное погашение долгов перед ними по "зеленому" тарифу, в частности путем прямых выплат из бюджета и выпуска ОВГЗ.

Как сообщалось, в июне самые большие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на начало декабря сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, в проект государственного бюджета на 2021 год правительство не заложило 20% на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.