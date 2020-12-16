Высший антикоррупционный суд Украины опубликовал свое решение об отсутствии оснований для смены прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), который принял решение закрыть дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем доказательств.

Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений. https://reyestr.court.gov.ua/Review/92868684

"Следственным судьей не установлено оснований закрепленных в ст. 77 УПК Украины (для отвода прокурора-прим.) для его удовольствия. При таких обстоятельствах следственный судья приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявления об отводе прокурору Пономаренко В. П.", - говорится решении суда за подписью Сергея Мойсака.

Судья отметил, что прокурор САП Пономаренко выполняет свои полномочия в полном соответствии с уголовно-процессуальным кодексом.

Все обвинения НАБУ относительно предвзятости Пономаренко во время расследования и закрытия дела «Роттердам+» судья Мойсак полностью опроверг.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Ранее НАБУ публично обвинило офис генерального прокурора и лично генпрокурора Ирину Венедиктову в нежелании сменить прокурора Пономаренко. Тогда в Офисе генпрокурора ответили, что снимать с дела Пономаренко отказался ВАКС.

Напомним, 27 августа 2020 года САП закрыла дело «Роттердам+». Причина-отсутствие доказательств школы от действия формулы.

29 сентября решение САП поддержал офис генерального прокурора. Впоследствии решение САП о закрытии дела законным признал Высший антикоррупционный суд, решение которого вступило в силу 17 ноября 2020 года.