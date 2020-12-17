Антимонопольный комитет пытается переложить ответственность за неполноценное функционирование рынка электроэнергии на бизнес, выдвигая необоснованные обвинения и штрафуя отечественные энергокомпании.

Об этом написала народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб на своей странице в Facebook.



«При запуске рынка в 2019 г., было искривлено сами основы для развития конкурентных сегментов рынка. Поэтому полноценного рынка электроэнергии в Украине до сих пор нет и не может быть до полной реформы розничного рынка, отмены административных ограничений и синхронизации нашей энергосистемы с европейской», - написала Гриб.

Она подчеркнула: в соответствии с законодательством именно Антимонопольный комитет должен мониторить ситуацию на рынке электроэнергии и способствовать развитию конкуренции. Зато, по ее мнению, АМКУ демонстрирует откровенную ангажированность или непрофессиональность.



«Вчерашнее решение АМКУ по штрафам двух субъектов рынка на космические четверть миллиарда гривен – это попытка переложить ответственность за неполноценное функционирование рынка с государства на частный сектор. При этом атака идет на производителей электроэнергии, которые платят налоги, обеспечивают сбыт украинского угля и рабочие места шахтерам и энергетикам», - написала Гриб.



В то же время, она обратила внимание, что АМКУ закрыл глаза на полное игнорирование со стороны НКРЕКП рекомендаций комитета по устранению торговли воздухом и других махинаций на рынке электроэнергии.



«Сами эти преступления, которые стоили государственным производителям сотни миллионов гривен в 2020 году, остались без наказания», - отметила Гриб.



Напомним, 15 декабря АМКУ решил взыскать с компании ДТЭК 275 млн гривен, обвинив компанию в злоупотреблении монопольным положением". В компании такое решение назвали надуманным и сообщили о намерении обратиться в суд из-за безосновательных обвинений.