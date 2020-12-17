Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) прибегло к беспрецедентным фальсификациям в деле «Роттердам+», что окончательно подрывает доверие к профессионализму этого органа.

Об этом заявил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

«Вместо реальной борьбы с коррупцией бюро превратилось в агентство, которое специализируется на черном пиаре и заказных политических играх. Несколько дней назад мы стали свидетелями позорного поступка детективов НАБУ – публикация в СМИ прослушки частных разговоров граждан, которые не имеют никакого отношения к каким-либо уголовного дела», - отметил нардеп на своей странице в Facebook.

Экс-глава СБУ добавил, что подобные действия дискредитируют всю антикоррупционную систему.

"Правоохранительным органам предоставлено право прослушивать граждан только с целью сбора доказательств для судебного процесса, а не для того, чтобы частные разговоры публиковать в СМИ для дальнейшего шантажа», - подчеркнул надреп.

Наливайченко подчеркнул, что подобные действия не имеют ничего общего с правоохранительной деятельностью. А ответственные лица должны быть немедленно отстранены для проведения проверки и привлечения к ответственности.

«Что же касается дела «Роттердам+», то я не раз анализировал здесь «доказательную базу», которая была собрана за 4 года расследования. Как бы НАБУ не хотело этого признавать, но в материалах объективно нет никаких доказательств. Там нет ни установленного ущерба, ни виновных, ни потерпевших. Единственным возможным и законным решением в такой ситуации было закрыть дело, что прокуроры и сделали», - подытожил Наливайченко.

Напомним, 27 августа 2020 года САП закрыла дело «Роттердам+». Причина-отсутствие доказательств школы от действия формулы.

29 сентября решение САП поддержал офис генерального прокурора. Впоследствии решение САП о закрытии дела законным признал Высший антикоррупционный суд, решение которого вступило в силу 17 ноября 2020 года.