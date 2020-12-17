Госэкоинспекция подала иск в суд о закрытии предприятия ООО «Укрекологістика», оказывающей услуги в сфере обращения с медвідходами (прием на хранение, транспортировку, уничтожение, организация утилизации опасных отходов).

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции, передает сайт "Знай.юа"

«Во время проверки ООО "Укрэкологистика" инспекторы обнаружили отсутствие заключения оценки воздействия на окружающую среду. Фактически, предприятие не имеет подтверждения, что его деятельность ведется с соблюдением природоохранного законодательства. Поэтому Госэкоинспекция будет настаивать на прекращении работы ООО «Укрэкологистика», чтобы не допустить нарушений со стороны предприятия, которые могут угрожать окружающей среде», - заявил председатель ГЭИ Андрей Малеваный.

По словам чиновника, такое решение было принято в результате проверки ООО «Укрекологістика» по поручению Премьер-министра Украины, которым предусмотрено проведение мероприятий природоохранного контроля предприятий, которые работают с медицинскими отходами (транспортировка, утилизация и тому подобное).