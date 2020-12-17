Долги перед производителями зеленой электроэнергии достигли критической отметки и власти так и не решили эту проблему даже после изменения законодательства, в частности – сокращения зеленых тарифов.

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Мы все вместе 6-7 месяцев назад голосовали (за законопроект №3658 по сокращению «зеленых» тарифов) и говорили что в конце концов все проблемы отрасли решили. Но сейчас мы видим долги, какие самые большие за все время существования индустрии в Украине», - сказал народный депутат.

Он отметил, что долги за зеленую электроэнергию один из важнейших вопросов, который нужно решить немедленно.

Напомним, в середине ноября послы 11 стран (Бельгии, Канады, Дании, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи, Швеции, Турции, Великобритании), чей бизнес инвестировал в украинский сектор возобновляемой энергетики около 2 млрд евро, в совместном письме призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля обеспечить полное погашение долгов перед ними по "зеленому" тарифу, в частности путем прямых выплат из бюджета и выпуска ОВГЗ.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджет на 2021 год 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.