Сделанные Антимонопольным комитетом (АМК) выводы по делу функционирования энергоострова Бурштынской ТЭС поверхностные и носят заказной характер

Такую оценку действиям комитета дал генеральный директор компании D.Trading Виталий Бутенко, которую АМК обвинил в злоупотреблениях.

"В вопросах функционирования рынка электроэнергии Украины АМКУ не хватает технического и профессионального понимания этих рынков. Оценки, сделанные АМКУ, были очень поверхностными, противоречивыми и больше напоминали политическое ток-шоу, чем глубокое рыночное исследование и анализ», - написал Бутенко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, общение с представителями комитета подтвердило слабый уровень понимания процессов в энергетической отрасли и нехватка базовых знаний рынка.

«К сожалению, решение АМКУ не имеет ничего общего с европейскими практиками исследования рынков. Было понятно, что АМКУ даже не пытался их использовать. Почему? – вопрос к ним», - добавил Бутенко.

По его словам, похожим образом работу АМКУ оценивают и международные инвесторы.

"Такие выводы не являются субъективными. Их можно услышать и от международных инвесторов, которые либо уже судятся с АМКУ, в том числе в международных судах, либо отказались от идеи заходить на украинский рынок из-за чрезмерной зарегулированности и непрогнозируемости», - подытожил Бутенко.

Напомним, 15 декабря Антимонопольный комитет решил взыскать с компаний группы ДТЭК 275 млн грн, обвинив их якобы в злоупотреблениях на энергоострове Бурштынской ТЭС. В компании назвали решение предвзятым и необоснованным, и заявили о намерении обжаловать его в суде.