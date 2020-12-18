Антимонопольный комитет Украины работает неэффективно и потерял контроль над рынками природного газа и электрической энергии.
Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.
«Комитет фактически самоустранился от решения проблем работы этих рынков, а только имитирует работу. Вместо защиты конкуренции и интересов потребителей, Антимонопольный комитет применяет неэффективный подход штрафов, который никоим образом не решает существующие проблемы», - сообщила депутат на своей странице в Facebook.
Она подчеркнула, что комитет годами закрывает глаза на злоупотребления в сегменте транспортировки и оптовой торговли газом, а также не замечает манипуляций с торговлей несуществующими объемами электроэнергии.
Гриб призвала к президенту Владимиру Зеленскому обратить внимание на неэффективную работу комитета.
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«Власть должна немедленно пересмотреть подходы к работе антимонопольного комитета, иначе построить действительно конкурентные и развитые рынки будет невозможно», - подчеркнула Виктория Гриб.