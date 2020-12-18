Антимонопольный комитет Украины работает неэффективно и потерял контроль над рынками природного газа и электрической энергии.

Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

«Комитет фактически самоустранился от решения проблем работы этих рынков, а только имитирует работу. Вместо защиты конкуренции и интересов потребителей, Антимонопольный комитет применяет неэффективный подход штрафов, который никоим образом не решает существующие проблемы», - сообщила депутат на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что комитет годами закрывает глаза на злоупотребления в сегменте транспортировки и оптовой торговли газом, а также не замечает манипуляций с торговлей несуществующими объемами электроэнергии.

Гриб призвала к президенту Владимиру Зеленскому обратить внимание на неэффективную работу комитета.

«Власть должна немедленно пересмотреть подходы к работе антимонопольного комитета, иначе построить действительно конкурентные и развитые рынки будет невозможно», - подчеркнула Виктория Гриб.