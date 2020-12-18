Планы властей возобновить закупки электрической энергии у России и Беларуси обернется катастрофой для украинского топливно-энергетического комплекса.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
«Это и возобновление импорта электроэнергии из страны-агрессора, полная катастрофа с чистой энергетикой. Тех, кто вложил в развитие Украины миллиарды долларов, оказались обманутыми и начинают судиться. Шахтерам государство задолжало невероятные суммы, им уже нечего есть. Атомные электростанции изнашиваются на наших глазах. Это катастрофа, но сейчас вопрос даже шире», - заявил Гончаренко на своей странице в Facebook.
По словам нардепа, прошлой зимой тока импорт из страны-агрессора привел к масштабному кризису на энергетическом рынке, что обернулось миллиардными убытками энергокомпаний и остановкой работы угольных шахт.
Напомним, Украина закупала электроэнергию в России и Беларуси с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт/час, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн.
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По данным ВСК, именно импорт из России стал основной причиной крупнейшего за годы независимости кризиса на энергорынке.
Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.
В середине декабря 2020 года НКРЭКУ сняла ограничения на импорт тока из России и Беларуси. За несколько дней до этого, трейдеры выкупили доступ к межгосударственным сетям для импорта тока из Беларуси в течение 2021 года.