Маркетинговая команда ДТЭК возглавила рейтинг Best Marketing Teams в категории «Промышленность, энергетика, строительство, недвижимость, сопровождающие товары и услуги, B2B» на конкурсе Effie Awards Ukraine 2020

Кроме того, ДТЭК занял третье место в списке финалистов на Effie Awards Ukraine 2020 в категории «Ребрендинг» благодаря проекту «Энергия перемен: ДТЭК обновил визуальный стиль.

Рефрешмент бренда ДТЭК, который был представлен в июле 2020 года, демонстрирует те изменения, которые произошли в ДТЭК за последние годы и отражает новую стратегию развития компании, ее ценностные приоритеты и ключевые направления развития бизнеса. Проект реализован совместно с креативным агентством SHOTS.

«15 лет ДТЭК развивает украинскую энергетику. Мы хотели показать то, как изменилась компания за это время. ДТЭК сегодня – это активный корпоративный гражданин, партнер общества и государства в реализации масштабных проектов и инициатив. Компания вносит свой вклад в трансформацию украинского общества и построение конкурентной экономики, действует прозрачно и открыто, поощряет предпринимательство, сотрудничество и инновации. ДТЭК делится своими историями успеха, чтобы вдохновлять и побуждать к действию других. Энергия ДТЭК для тех, кто меняет Украину», - говорит Ольга Захарова, директор по корпоративным коммуникациям ДТЭК.

Об обновлении визуального стиля компания рассказала в презентационном ролике:

«Перед ДТЭК стоял большой вызов – обновить визуальный стиль, при этом сохранить преемственность визуальных элементов. Мы дали большую свободу нашему партнёру, – агентству SHOTS, – в выборе пути реализации нашей идеи. Нам удалось это сделать не просто хорошо, а в первую очередь – эффективно.Именно благодаря этому мы стали финалистами, и именно поэтому наша команда возглавила рейтинг маркетинговых команд», - говорит Александра Орда, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций ДТЭК.

Рейтинги Best Marketing Teams составляет Всеукраинская рекламная коалиция вместе с исследовательской компанией Factum Group.

ДТЭК принял участие в конкурсе Effie Awards Ukraine впервые за историю компании.