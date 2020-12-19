Про це пише Дмитро Снєгирьов. Приводимо текст автора без коментарів редакції. Редакція може не поділяти думку автора, але поважає його право на висловлення власної позиції, передає Znaj.ua

За результатами проведення аудиту діяльності ДП «Первомайськвугілля» встановлені факти неефективного управління, що спричинило за собою непродуктивні витрати в сумі 214 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Держаудитслужби.

Неефективні управлінські рішення в реалізації проекту «Здійснення невідкладних заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в зв'язку з затопленням шахт Первомайсько-Стаханівського вуглевидобувного регіону Луганської області» привели до неефективної розтрати 90 млн гривень.

Варто зауважити, що питання щодо будівництва водовідливного комплексу для захисту шахт «Золоте», «Карбоніт» і «Горська» ДП «Первомайськвугілля» було розглянуто ще у лютому 2018 року на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

Виступаючи на засіданні комісії тодішній заступник голови ЛОВЦА полковник СБУ Юрій Клименко зауважив, що для успішного вирішення проблеми необхідно було реалізувати проект будівництва водовідливного комплексу вартістю 120 мільйонів гривень.

Примітно, що наприкінці 2017 року з резервного фонду державного бюджету за цим напрямком було профінансовано 86 млн. гривень. Проте було освоєно лише 9,95 млн. гривень через начебто тривалий термін виготовлення обладнання. Фактично, всі кошти підприємством майже в повному обсязі залишилися не освоєними. Утім, незважаючи на це, вже у лютому 2018 року піднімається питання щодо виділення з резервного фонду не 86 млн. гривень, а значно більшої суми – 120 млн. гривень. Уряд в свою чергу приймає рішення про виділення 131 млн. гривень.

З лютого 2018 року я неодноразово звертався до правоохоронних органів і спеціальних служб із заявами щодо перевірки фінансової документації про збільшення вартості проекту будівництва на суму у 50 млн гривень.

Наразі за підозрою у привласненні коштів адміністрацією ДП «Первомайськвугілля» було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) та за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Утім, незважаючи на це, 26 березня 2020 року директор департаменту екології та природних ресурсів Луганської облдержадміністрації Олег Тіхонов заявив про те, що в Луганській області в рамках програми екологічних заходів на 2020 рік планують виділити кошти на проект по захисту від затоплення шахти «Золоте».

За словами О. Тіхонова, загальна вартість проекту мала становити 1,48 млн грн.

В цей же день я звернувся до Президента України, керівництва правоохоронних органів та прокуратури дати жорстку і чітку реакцію щодо можливої реалізації проекту «Заходи щодо захисту від затоплення шахти «Золоте» ДП «Первомайськвугілля» вартістю 1,48 млн. гривень.

Реакція була миттєва. Питання виділення фінансування на реалізацію цієї програми вдалося заблокувати.

Крім того після моїх звернень в СБУ і ГПУ з Луганської обласної військово-цивільної адміністрації звільняється п'ятирічний заступник всіх керівників Клименко. З 2014 року Юрій Клименко був заступником голови Луганської ОВЦА з питань громадського порядку та безпеки. З 1996 р. по 2015 р. Клименко працював у органах Служби безпеки України, зокрема обіймав посаду голови управління СБУ в Луганській області.

У квітні 2018 року після мого виступу на телеканалі ZIK у програмі із Остапом Дроздовим було ухвалене кадрове рішення: експрезидент Петро Порошенко звільнив із посади начальника Управління СБУ Луганської області Олега Козловського. Указ президента №106 / 2018 датований 23 квітня. З березня 2015 по квітень 2018 року Козловський – начальник Управління СБУ в Луганській області. З вересня 2018-го очолює Департамент оперативної підтримки Національної поліції при Міністерстві внутрішніх справ України.

У Верховній Раді має бути створена тимчасова слідча комісія щодо розслідування фактів розкрадання бюджетних коштів для реалізації програм відновленя інфраструктрурних об"єктів на території Луганської і Донецької областей за період з 2014 по 2020 рр. На мою думку, організація корупційних схем була можлива лише за умов «силового» прикриття з боку корумпованих співробітників правоохоронних органів і спеціальних служб України.

Справедливість є. За неї варто боротися!

Автор: Д. Снєгирьов