Инвесторы, вложившие средства в развитие зеленой энергетики Украины, обеспокоены началом процесса закрытого рассмотрения дела в Конституционном суде Украины о якобы незаконности «зеленых» тарифов, поскольку суд не подтвердил привлечения присланных со стороны инвесторов выводов для более всестороннего рассмотрения дела

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко.

«Отрасль готовилась к этой дискуссии, работали наши юристы, работало много экспертных учреждений и организаций. Мы подготовили серьезные экспертные выводы. И нам непонятно, почему их не привлекли к рассмотрению дела и почему именно заседание перенесли в закрытый режим. Мне не хочется давать поспешных выводов, но это точно настораживающие сигналы », - сказал Евтушенко.

По его словам, в случае признания зеленых тарифов неконституционными инвесторам грозит банкротство, а Украина репутационное банкротстве.

«Неприкосновенность прав собственности инвесторов и стабильности правил игры - это фундаментальные базовые понятия. Аналог может произойти с любой другой отраслью. Нам что, для того, чтобы инвестировать в Украину, необходимо всегда спрашивать точку зрения прокуратуры, налоговой, Конституционного суда? Так можно обжаловать правила игры в любой отрасли. Поэтому это будет опасным прецедентом и, я думаю, последствия будут очень и очень долговечными », - добавил Евтушенко.

Он отметил, что из-за кризиса в отрасли многие инвесторы готовятся к судам, арбитражей.

«В принципе, они ставят крест на Украине как на стране, которая способна цивилизованно принимать инвестиции, гарантировать долгосрочную стабильность. Многие иностранцы собираются покидать наш рынок », - сказал Евтушенко.

Напомним, КСУ 17 декабря принял решение о рассмотрении дела зеленых тарифов в закрытом режиме. По мнению управляющего партнера юридической компании Arzinger, адвоката Тимура Бондарева, суд не привлек полноценно стороны к делу но не обратил должного внимания к позиции инвесторов, которая раньше была предоставлена ​​суда.

Как сообщалось, в августе 2020 по иску 47 народных депутатов, входящих в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство по делу о конституционности закона о «зеленых» тарифах.

Годом ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью Цензор.нет сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности выплаты зеленых тарифов на энергию из альтернативных источников.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.

По мнению доктора юридических наук, профессора Ужгородского национального университета, советник Председателя Конституционного Суда Украины (2008-2010) Михаила Савчина, парламент Украины имел полномочия на введение "зеленых" тарифов, которые сейчас пытаются обжаловать в Конституционном Суде.

Как отмечает юридический советник компании Арцингер Ярослав Чекер, ни одна страна в мире не ставит под сомнение законность "зеленых" тарифов, признания их неконституционными в Украине станет катастрофой для инвестиционного имиджа страны.