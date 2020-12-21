Кабинет Министров вплотную приблизился к первому этапу ликвидации перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии и должен четко объяснить гражданам все выгоды, которые они получат от такого решения.

Такое мнение высказал бывший министр энергетики Иван Плачков.

«Предлагаю государственным органам заблаговременно обнародовать обстоятельные ответы на следующие вопросы и предоставить обоснование: каковы причины роста тарифов, и какими могут быть последствия, если оставить тарифы неизменными? Какие выгоды гражданам Украины принесет решение по увеличению уровня тарифов?",- сообщил Плачков на своей странице в Facebook.

По его словам, учитывая ситуацию на энергорынке, поднятие тарифов неизбежно.

"О неотвратимости роста цен уже говорят не только в энергетических кругах – информация уже прорывается вовне. Один из многих существующих вариантов – на первом этапе отменить для бытовых потребителей льготный тариф 0,90 грн/кВт.ч. Тогда для всех будет один тариф-1,68 грн/кВт.год", - отметил Плачков.

Экс-министр убежден, что на первый взгляд непопулярное решение о повышении тарифа может встретить понимание со стороны граждан, если власть сможет правильно объяснить преимущества такого решения.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления, что в более чем четыре раза меньше чем средний тариф в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не покрывает расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Ликвидации перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.