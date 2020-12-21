Компания «Оил Трейд 2018», входящая в орбиту группы «Приват» Игоря Коломойского, поставит «Укрзализныци» 9 000 дизельного топлива по цене в порту Роттердам (Нидерланды) плюс наценка $31,4/т.

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на результаты торгов на ProZorro.

«Оил Трейд 2018» выиграл тендер с расчетной ценой 21 600 грн/т. Это условно та цена, по которой компания готова поставить топливо в день аукциона.

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По расчетам enkorr, так называемая фиксированная маржа компании из орбиты «Привата», которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к европейским котировкам дизтоплива, составит 873 грн/т или $31,4/т по текущему курсу.

Кроме компании группы «Приват», в тендере победили компании «Анвитрейд» с наценкой $+31,7/т и «Альянс Энерго Трейд» — с +$30,2/т.

Напомним, формульный подход с использованием цен в европейских хабах в Украине также используется для расчета стоимости газа для населения – формула «Амстердам+».

Также аналогичная формула «Роттердам+» в 2016-2020 годах действовала формула для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей.