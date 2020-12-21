В случае внедрения обязательной накопительной пенсионной системы государство должно гарантировать сохранность вкладов граждан. Об этом заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Когда мы с вами говорим о принудительном накоплении средств, то есть об обязательном платеже, то наверняка украинцы будут хотеть, чтобы агентом этого обязательного накопления было государство», - сказал Пендзин.

Зато предложенные на сегодня законопроекты о введении второго уровня пенсионной реформы №2683 и №4408 предусматривают участие в программе негосударственных пенсионных фондов. А это вызывает риски по сохранению пенсионных взносов граждан, убежден эксперт.

«Да, они (пенсионные фонды – ред.) будут под контролем государственного регулятора, но мы видели, сколько было банкопадов. Даже при таком мощном органе, как Национальный банк Украины», - напомнил Пендзин.

Он отметил: главный вопрос при введении накопительной пенсионной системы – сохранение пенсионных взносов граждан, которые они отдают на несколько десятков лет. Поэтому принятие законопроектов по пенсионной реформе нужно отложить, чтобы провести дискуссии с экспертами и общественностью.

"Нет фантастических потребностей, чтобы это принимать сейчас. На мой взгляд, это должно быть рассмотрено в каком-то достаточно серьезном общественном обсуждении и согласовано на уровне общественного консенсуса. Пока общество и экономика Украины не готова для подобных новаций", - считает Пендзин.

Ранее экономист Сергей Блинов также заявил, что при внедрении накопительной системы пенсионного обеспечения необходимо обеспечить механизм гарантирования сохранности пенсионных взносов граждан, который будет максимально четко выписан в законодательстве. Причем уровень гарантирования накоплений в частных фондах не должен отличаться от того, что предлагается в банковских учреждениях.

Ранее народный депутат Виктория Гриб заявила, что предложенные варианты введения второго уровня пенсионной реформы могут привести к потере украинцами своих пенсионных накоплений, поскольку законопроекты не предусматривают механизмов защиты вкладов от инфляции и девальвации. В итоге, по ее мнению, пенсионные вклады может постигнуть та же участь, что и вклады в Сбербанке СССР.

Напомним, сейчас в Верховной Раде зарегистрировано два законопроекты относительно пенсионной реформы – депутатский «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении» (№2683) и правительственный «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы» (№4408), каждый из которых предполагает дополнительные расходы для бизнеса.