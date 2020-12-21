Власти должны развивать собственный энергетический комплекс, а не ходить с протянутой рукой в Россию и Белоруссию и закупать электроэнергию там.
Об этом заявил народный депутат Сергей Шахов во время выступления в Верховной Раде.
"Скажите, пожалуйста, мы до сих пор будем закупать в Белоруссии и в России электроэнергию? Мы до сих пор будем стоять с протянутой рукой к другим энергетическим комплексам, не расстраивая свой? Когда была модернизация наших предприятий?", - обратился Шахов к представителям правительства.
Нардеп подчеркнул, что импорт приводит к остановке украинских предприятий, и в частности угольных шахт.
«Бедствующие семьи государственных Лисичанска, Первомайск-уголь, Львов-уголь... Никто не может ответить из министров, как решить этот вопрос, когда шахтеры начнут сегодня чувствовать себя людьми, почему сегодня государство издевается над трудягой, который сидит в тысячу метров под землей?",- отметил Шахов.
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Напомним, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.год, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн.
По данным ВСК, именно импорт из России стал основной причиной крупнейшего за годы независимости кризиса на энергорынке.
Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.
В декабре 2020 года НКРЭКУ сняла ограничения на импорт, а НЭК «Укрэнерго» продало доступ к межгосударственным электросетям для импорт из Беларуси в течение 2021 года.