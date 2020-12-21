Президент Украины Владимир Зеленский указал судьям Конституционного суда Украины на законность действия «зеленых» тарифов в Украине и отсутствие каких-либо факторов для признания их якобы неконституционными.

Об этом сообщает Украинская ассоциация возобновляемой энергетики на своей странице в Facebook.

Как отмечается, офис Президента направил письмо в адрес ассоциации с разъяснением, что государство стоит на стороне инвесторов и гарантирует действие зеленых тарифов в Украине согласно действующему законодательству.

«Украинская ассоциация возобновляемой энергетики получила ответ от Руководителя Аппарата Офиса Президента Украины на свое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно конституционности "зеленого" тарифа», - сообщает ассоциация.

Также сообщается, что письмо с позицией президента в отношении конституционного представления 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений Законов Украины "Об альтернативных источниках энергии" и "О рынке электрической энергии", которым введен механизм стимулирования развития "зеленой" энергетики, было направлено в Конституционный Суд Украины.

«В своем письме Президент, в частности, отмечает, что оспариваемые положения Законов Украины определяют основы установления "зеленого" тарифа с целью стимулирования развития возобновляемых источников энергии, и подчеркивает, что развитие возобновляемой энергетики, в том числе путем экономического стимулирования, является вопросом энергетической безопасности», - сообщает УАВЕ.

«На основании анализа положений Конституции Украины и юридических позиций Конституционного Суда Украины в позиции Президента сделан вывод, что оснований для признания "зеленого" тарифа таким, что не отвечает Конституции Украины, нет», - подчеркивают в ассоциации.

Напомним, КСУ 17 декабря принял решение о рассмотрении дела зеленых тарифов в закрытом режиме. По мнению управляющего партнера юридической компании Arzinger, адвоката Тимура Бондарева, суд не привлек полноценно стороны к делу и не обратил должного внимания на позицию инвесторов, которая заблаговременно была предоставлена суду.

Как сообщалось, в августе 2020 года по иску 47 народных депутатов, которые входят в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство в деле о конституционности закона о «зеленых» тарифах.

Годом ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью Цензор.нет сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности выплаты зеленых тарифов на энергию из альтернативных источников.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.

По мнению доктора юридических наук, профессора Ужгородского национального университета, советник Председателя Конституционного Суда Украины (2008-2010) Михаила Савчина, парламент Украины имел полномочия на введение "зеленых" тарифов, которые сейчас пытаются оспорить в Конституционном Суде.

Как отмечает юридический советник компании Арцингер Ярослав Чекер, ни одна страна в мире не ставит под сомнение законность "зеленых" тарифов, признание их неконституционными в Украине станет катастрофой для инвестиционного имиджа страны.