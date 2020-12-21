Расходы государственного бюджета на работу детективов Национального антикоррупционного бюро по делу «Роттердам+» после его закрытия составили 9,9 млн грн.
Об этом сообщил экс-глава НКРЭКУ, бывший подозреваемый по делу Дмитрий Вовк.
«Еще 9,9 млн грн с бюджета на пиар для НАБУ... С момента закрытия дела «Роттердам+» прошло 4 месяца, но НАБУ все равно продолжает залезать в карман государственного бюджета», - сообщил Вовк.
В целом расходы бюджета на обеспечение работы группы детективов и прокуроров по делу «Роттердам+», по оценкам Дмитрия Вовка, составили 106,1 млн грн.
Напомним, с 2017 по 2020 год НАБУ проводило расследование по делу «Роттердам+», по результатам которого не было установлено ни доказательств правонарушения, ни вреда от действия формулы, из-за чего 27 августа 2020 прокуратура закрыла дело.
В сентябре 2020 решение прокуратуры о закрытии дела подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.
Решение суда о законности закрытия дела вступило в силу с 17 ноября 2020 года.
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Все это время НАБУ продолжало попытки обжаловать решение прокуратуры о закрытии дела.
18 декабря дело «Роттердам +» закрыл и Антимонопольный комитет Украины. Он постановил, что формула не нанесла никакого ущерба и не могла давать одним участникам рынка преференций над другими.