Государственные энергокомпании окажутся на грани банкротства, если правительство не пересмотрит тариф на электрическую энергию для населения в 2021 году.

Как пишет Обозреватель, об этом сообщил заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков.

"Сохранение тарифа для населения в 2021 году на текущем уровне нанесет ущерб энергетическим компаниям – десятки миллиардов гривен потеряет только государственная энергогенерирующая компания НАЭК "Энергоатом", – написал он в своей колонке на сайте "Украинская Правда".

По его словам, если не сбалансировать тарифы в 2021 году, правительство получит стремительный рост долгов государственных энергокомпаний и, соответственно, их банкротство.

"Это также приведет к существенному росту тарифа на передачу электроэнергии, негативно отразится на цене товаров и услуг и снизит конкурентоспособность украинской промышленности", – добавил замминистра.

Также отсутствие реформы в системе тарифообразования для населения, по его мнению, негативно повлияет как на инвестиционный климат и имидж страны, так и на развитие всей энергетики в будущем.

Идеальным сценарием, по мнению Демченкова, должно быть постепенное приведение стоимости электроэнергии для бытовых потребителей до рыночного уровня.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 года. Они составляют 0,9 грн / кВт. ч в первые 100 кВт и 1,68 грн / кВт.ч в другой объем месячного потребления, в более четыре раза меньше чем средний тариф в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не покрывает затраты на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.