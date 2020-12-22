Решение Антимонопольного комитета относительно экономической обоснованности формулы «Роттердам+» окончательно развеяло все спекуляции вокруг цен и ценообразования на энергетический уголь.

Об этом сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

«Все точки над «и» расставлены – Антимонопольный комитет как госорган, имеет компетенцию объективно исследовать процесс ценообразования, окончательно подтвердил обоснованность формулы», - сообщил нардеп.

По его словам, комитет подтвердил на первый взгляд очевидны для всех профессионалов вещи - формула базировалась на прозрачном европейском принципе ни убытков, ни сверхприбылей никому не принесла, а предусматривала объективный механизм определения цен с привязкой к европейскому рынку.

"С самого начала вокруг" Роттердам+ " было слишком много мифов, которые распространяли отдельные депутаты и даже силовики. Прозрачная европейская формула удовлетворяла не всех, много кто кормился с ручного управления ценами на уголь, что существовало до ее внедрения», - подчеркнул Михаил Волынец.

Напомним, 18 декабря АМКУ закрыл дело «Роттердам+». Комитет постановил, что формула не нанесла никаких убытков и не могла давать одним участникам рынка преференций над другими.

Формула «Роттердам+», по которой рассчитывалась объективная рыночная цена на энергетический уголь, действовала с мая 2016 по июнь 2019 года. Она автоматически утратила силу с запуском рынка электрической энергии. После того как формула прекратила действие, цены на уголь и электроэнергию для промышленных потребителей повысились.

С 2017 по 2020 год НАБУ проводило расследование по делу «Роттердам+», по результатам которого не было установлено ни доказательств правонарушения, ни вреда от действия формулы, из-за чего 27 августа 2020 года прокуратура закрыла дело.

В сентябре 2020 года решение прокуратуры о закрытии дела подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

Решение суда о законности закрытия дела вступило в силу с 17 ноября 2020 года.