Об этом он заявил сегодня в эфире телеканала "НАШ"

Народный депутат акцентировал, что с сентября цена на газ выросла на 45% для населения. И она постоянно росла последние 5 лет каждый квартал.

По словам парламентария, никаких шагов по уменьшению тарифов на газ не происходило при том, что Украина имеет все возможности для того, чтобы снизить цену на украинский газ.

"Относительно газа и стоимости для потребителя. Представьте себе, что вы купили себе кофеварку домой, отдельно кофе, отдельно воду, включили ее, нажимаете кнопку - а вам кофе и чек за нее. Платите за услуги. Такая же ситуация с “Укргаздобычей”. Все мы, украинцы, являемся владельцами этой компании. Чомы мы должны за продукт, который производит эта компания платить мировые цены? Потому что в руководстве “Нафтогаза” нам так сказали”, - заявил Константин Бондарев.

По мнению народного депутата, «Нафтогаз» нужно лишать монополии на продажу добытого в Украине газа.

Напомним, “Батькивщина” подала законопроект №4400 о создании конкуренции на рынке природного газа и ликвидации монополизма «Нафтогаза». Законопроект предусматривает передачу "Укргаздобычи" в прямое подчинение Кабинету министров и вывод украинского газа на биржу.