В случае принятия предложенных законопроектов о внедрении второго уровня пенсионной реформы, украинцы через 20-30 лет при выходе на пенсию получат или обесцененные вклады или вовсе их потеряют.

В этом уверены эксперты, опрошенные журналистами «Сегодня».

По словам главы Секретариата предпринимателей при Кабмине Андрея Забловского, один из законопроектов «Об обязательном накопительном пенсионном обеспечении» (№2683) разработан в интересах финансовых посредников, а не населения.

«Он (законопроект – ред.) определяет, кто получит право распоряжаться обязательными (не добровольными, как сейчас) пенсионными накоплениями – "длинными" деньгами. Это частные финансовые структуры, посредники", - объяснил Забловский.

Эксперт подчеркнул: в законопроектах не предусмотрены ни механизмы индексирования пенсионных вкладов, ни их защита государством в случае банкротства пенсионных фондов.

При таких условиях, по его мнению, в лучшем случае нынешние 35-летние украинцы при выходе на пенсию получат сильно обесцененные инфляцией пенсии. А в худшем – останутся без них.

В свою очередь член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что пенсионные взносы должны находиться в государственных фондах, а не частных, и именно государство должно гарантировать их сохранность вкладов украинцев.

"Накопительные пенсионные отчисления, в силу обязательности их уплаты, являются неким аналогом налога. Поэтому распоряжаться ими должно государство и отвечать перед будущими поколениями – тоже оно. А никак не частные структуры, которые сегодня есть, а завтра их нет – обанкротились на рискованных финансовых операциях с деньгами потенциальных пенсионеров", – пояснил Пендзин.

Он также высказал сомнение в возможности установить эффективный контроль за финансовыми посредниками, участие которых предусмотрено законопроектом №2683 (негосударственные пенсионные фонды, компании по управлению активами, компании-хранители).

Ранее народный депутат Виктория Гриб заявила, что предлагаемые варианты введения второго уровня пенсионной реформы могут привести к потере украинцами своих пенсионных накоплений, поскольку не предусмотрены механизмы защиты вкладов от инфляции и девальвации. В итоге, по ее мнению, пенсионные вклады может постигнуть та же участь, что и вклады в Сбербанк СССР.

В свою очередь депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают налоговую нагрузку на бизнес, иначе такая реформа его похоронит.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта по внедрению накопительного уровня пенсионной реформы - депутатский «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении» (№2683) и правительственный «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы» (№4408), каждый из которых, по словам экспертов, предполагает дополнительные расходы для бизнеса.