Снятие запрета на импорт электрической энергии из России и Беларуси противоречит национальным интересам и ставит под угрозу энергетическую безопасность Украины
Об этом говорится в заявлении Первой энергетической ассоциации Украины.
"Страна хорошо помнит, какое возмущение и вред нанес импорт электроэнергии осенью прошлого года из России. Ассоциация считает, что снятие запрета на импорт э/э из РФ и Беларуси навредит национальным интересам государства и в целом является угрозой украинской энергетической безопасности», - говорится в заявлении ассоциации.
В ПЭАУ убеждены, что поставки дешевого тока в перспективе может привести к зависимости энергосистемы Украины от графиков поставок из России и Беларуси одновременно с ростом профицита мощностей по генерации внутри нашего государства.
«Ассоциация выступает за диверсификацию поставок электроэнергии, но не за счет поставок из страны-агрессора. Путь Украины к либерализации рынка электрической энергии лежит через присоединение ОЭС к общеевропейской сети», - заявили в Ассоциации.
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Кроме того, по оценкам ПЭАУ, в рамках евроинтеграционного вектора Украина должна обеспечить проведение скоординированных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных линий электропередач, что упростит доступ к рынку для участников из сопредельных государств-членов ЕС.
Напомним, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.час, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн.
По данным ВСК, именно импорт из России стал основной причиной крупнейшего за годы независимости кризиса на энергорынке.
Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.
В декабре 2020 года НКРЭКУ сняла ограничения на импорт, а НЭК «Укрэнерго» продало доступ к межгосударственным электросетям для импорт из Беларуси в течение 2021 года.