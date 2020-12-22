Пересмотр тарифов на электрическую энергию для населения и ликвидация перекрестного субсидирования является одним из требований международных кредиторов Украины.
Об этом в эфире телеканала «Украина24» сообщил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
"Правительство хочет на следующий год, это является одним из требований наших кредиторов прекратить возложение специальных обязанностей и перекрестное субсидирование на рынке электрической энергии», - заявил экономист.
Он добавил, что аналогичная реформа и переход к единым ценам на базе импортного паритета уже состоялась на рынке природного газа.
«Украина отошла от этой практики на рынке газа и на сегодняшний момент у нас нет низких цен для населения и высоких для промышленности. У нас есть единая цена, которая формируется по импортному паритету», - добавил Пендзин.
Ликвидация перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии, по оценкам Пендзина, приведет к снижению цен для промышленности и как следствие повышение конкурентоспособности украинских товаропроизводителей.
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Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт.ч на первые 100 кВт.ч и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления, что в более чем четыре раза меньше чем средний тариф в Европе.
По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не покрывает расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.
Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.
Ликвидации перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии поддержал Секретариат Энергетического сообщества и Европейская комиссия. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.