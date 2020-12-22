Профильный комитет Верховной Рады обеспокоен кризисом на важном стратегическом государственном предприятии "Украэрорух".

Нардепы планируют вынести этот вопрос на заседание и вызвать для объяснений министра инфраструктуры Владислава Криклия. Об этом УНН сообщили народные депутаты-члены комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Так, народный депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Негулевський считает причиной кризиса отсутствие у руководителя важного стратегического предприятия "Украэрорух" Андрея Ярмака соответствующих должности образования и опыта.

"Я считаю это ненормальным. Позиция комитета по этому вопросу тоже отрицательная. Более год назад, когда Андрей Ярмак заходил на позицию главы "Украэроруха", у нас был выездной комитет в аэропорту "Борисполь", где я четко поднимал вопрос о том, что у него нет профильного образования", - подчеркнул нардеп.

Кроме того Негулевский считает, что назначение главы ключевого стратегического предприятия без конкурса противоречит не только законодательству, но и здравому смыслу.

"Сейчас они вообще пошли другим путем: без конкурса просто взяли - и назначили. Комитет, естественно, будет выносить на заседание этот вопрос", - обозначил нардеп.

Он считает, что это обязанность и долг депутатов профильного комитета - провести депутатский контроль на предмет нарушений действующего законодательства.

"Как гласит закон о депутатах и их обязанности, мы должны, как минимум, предостеречь и провести депутатский контроль, чтобы все было в рамках законодательства, а именно был проведен конкурс. И чтобы на конкурс были допущены люди с профильным образованием и опытом, которые этой должности отвечают", - подытожил Негулевський.

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Величкович подчеркнул, что в комитете уже давно хотят получить объяснения от министра инфраструктуры Владислава Криклия о том, что происходит в "Украэрорухе". Но министр всячески этого избегает.

"Мы давно его (Владислава Криклия - ред.) ждем на комитете. Но он не приходит. Поэтому мы не владеем предметно, что там происходит в "Украэрорухе", - рассказал нардеп.

Народный депутат Игорь Мурдий также считает, что кризис на стратегическом государственном предприятии "Украэрорух" необходимо рассматривать на профильном комитете Верховной Рады Украины. Для объяснений также уместно вызвать министра инфраструктуры Владислава Криклия.

"Было бы хорошо, чтобы пришел, но сегодня министр молчит. Там есть много, не только по "Украэрорухе" вопросам, но и по железной дороге, по "Укртрансбезпеці" - по очень многим направлениям есть нерешенные вопросы и вопрос к министру", - подчеркнул он.

Народный депутат не исключил потери Криклием должности министра инфраструктуры в связи с критической ситуацией по направлениям его работы.

Напомним, кандидатура Андрея Ярмака на должность исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Украэрорух" согласовывалась с государственной авиаслужбой Украины.

Ранее сотрудники "Украэроруха" рассказали Криклію о "систематических грубых нарушениях" на госпредприятии и о незаконных увольнениях несогласных. Реакции от Мининфраструктуры пока нет.