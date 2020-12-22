Возобновление импорта электроэнергии из России и Беларуси в условиях профицита генерирующих мощностей в Украине недопустимо
Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб в эфире телеканала «Украина24».
«Мы уже наступали на эти грабли. Сколько можно постоянно наступать на одни и те же грабли? Но больше этого позволить себе нельзя», - отметила Гриб.
Нардеп добавила, что угрозу возобновления импорта должна устранить Верховная Рада, приняв соответствующий закон.
Повторение импорта, по ее словам, приведет к остановке энергетических предприятий в Украине и спровоцирует новый кризис.
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«Мы же с вами понимаем, это действительно снова поставит нашу и теплоэнергетику, и атомную энергетику в том числе, я уже молчу об угольной отрасли, на колени. И что мы будем делать дальше? Мы только начали понемногу выбираться из того кризиса, в которую предыдущий министр энергетики господин Оржель нас ввел», - добавила нардеп.
Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. В общем объеме было поставлено свыше 1 млрд кВт.часов. Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн.
Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Из-за закупок тока у России, 95% украинских шахт весной 2020 г. вынуждено ушли в простой.