Хозяйственный суд г. Киева удовлетворил иски производителей "зеленой" энергетики против государственного предприятия "Гарантированный покупатель" на сумму 200 миллионов гривен

Речь идет о ряде компаний-производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

Суд удовлетворил следующие исковые требования:

ООО "Винницкая птицефабрика" (владелец-Юрий Косюк) - 101,5 млн грн (дело №910/10916/20);

ООО "Р-Энерджи" - 35,5 млн грн (дело №910/9404/20);

ООО "Эко-Фотуре "Старая Ушица" - 21,5 млн грн (дело №910/14117/20);

ООО "Фора-С2" - 17,4 млн грн (дело №910/10012/20);

ООО "Биогазэнерго" - 13,8 млн грн (дело №910/8366/20);

ООО "Вbнсолар" - 12,9 млн грн (дело №910/11767/20);

ООО "Гидропауэр" - 7,4 млн грн (дело №910/14221/20);

ООО "Гидропауэр-1" - 5,6 млн грн (дело №910/14134/20).

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджет на 2021 год 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.