Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на своем заседании 23 декабря планирует внести изменения в постановление №641, что создаст новые финансовые проблемы для инвесторов в зеленую энергетику.

Об этом в Facebook написала народный депутат фракции «Слуга народа» Людмила Буймистер.

"Регулятор решил уничтожить рынок электроэнергии, изменив формулы и увеличив финансовую задолженность ГП «Гарантированный покупатель» минимум на 11,5 млрд грн. Также предлагается переложить ответственность за промахи в выполнении прогнозов «Гарантированного покупателя» на производителей ВИЭ, а в случае неуплаты штрафов производителя ВИЭ будет очень легко исключить из "балансирующей группы"", - рассказала депутат.

Она отметила, что положительное решение НКРЭКУ относительно таких изменений-это преступление против всего энергетического рынка.

"Оно фактически приведет к уничтожению производителей ВИЭ и оттоку всех международных инвестиций. Кроме того оно толкает весь энергетический сектор в руки к стране агрессора», - добавила Буймистер.

По ее словам, когда премьер-министр и глава Минэнерго радостно брали на себя обязательства обеспечить решение финансового кризиса для обеспечения национальной энергетической безопасности, инвесторы в очередной раз пошли на уступки. Они согласились усилить собственную ответственность за создание небалансов-погрешность между ожидаемым и фактическим объемом генерации зеленой энергии.

"То есть еще раз выступили в качестве «камикадзе», поскольку в Украине вообще нет надлежащей системы прогнозирования погодных условий. Без нее прогнозирование генерации очень затруднено и требует закупки станциями очень дорогого оборудования", - сказала депутат.

Она подчеркнула, что все ожидали, что НКРЭКУ утвердит простую методику, по которой будет понятно – как вычислить объем электрической энергии, которая не была сгенерирована, а также чем был создан дисбаланс в группе производителей электрической энергии из альтернативных источников.

«Вместо этого регулятор уничтожает не только перспективы развития более экологичной и чистой генерации в Украине, а и ставит под сомнение евроинтеграционный курс Украины и несет угрозу для всей украинской экономики. Требую пересмотреть решение Регулятора и направить соответствующий проект постановления НКРЭКУ на доработку», - отметила Буймистер.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджет на 2021 год 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.