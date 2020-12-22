Финансовый план «Укрзализныци» предусматривает инвестиции в обновление подвижного состава, что является позитивной тенденцией

Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.

«Планируется закупить новые вагоны соответственно, уже расходная часть на содержание старых вагонов будет замещена», - отметил Бондарев.

По его словам, «Укрзализныця» намерена аккумулировать средства на обновление подвижного состава не за счет повышения тарифов на перевозки, а за счет внутренних резервов.

«Запланированы средства на покупку новых пассажирских вагонов для УЗ в этом году. Я не помню точную цифру, но она в районе 400 млн.грн. Она не сильно большая или выдающаяся, но это шаг вперед. Поэтому декларирование, что не за счет повышения стоимости перевозки, а за счет внутренних ресурсов, это уже позитивная тенденция», - рассказал Бондарев.

Ранее американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер заявил, что «Укрзализныцю» нужно реформировать по европейской модели, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук отметил, что «Укрзализныця» станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы «Укрзализныци» будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.