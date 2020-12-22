Инициатива Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг о внесении изменений в постановление №641 приведет к углублению многомиллиардного дефицита средств ГП «Гарантированный покупатель».

Об этом сообщает Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА), отмечая, что оно обратилось в НКРЭКУ с предложениями об отмене рассмотрения такого вопроса 23 декабря.

В частности, ЕУЭА отмечает о необходимости исключения дополнения постановления №641, которое создаст в ГП “Гарантированный покупатель” дефицита средств в размере 20% от стоимости товарной продукции производителей зеленой энергии.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджет на 2021 год 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.