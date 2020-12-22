Создание Совета по развитию малого предпринимательства при президенте позволит убрать барьеры в коммуникации власти и бизнеса.

Об этом заявил глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.



По его словам, создание при президенте Совета по развитию малого предпринимательства является маленькой победой реального сектора экономики в области малого и среднего бизнеса в деле коммуникации с государством. Он отметил, что с назначением руководителем совета Юлии Свириденко рассчитывает на устранение барьеров в общении бизнес-сообщества с органами власти.



«Был барьер. Мы будем инициировать встречи и круглые столы. Мы будем поднимать вопросы острые, болезненные. Вот как будет реагировать представитель президента, какие выводы будут вынесены из этих встреч, а, самое главное, какие действия будут приняты после собственно проведенных всех действий – вот это покажет время», - сказал Соболь.



Эксперт подчеркнул: представители малого бизнеса готовы представить свое видение решения ряда проблем и рассчитывают на продуктивный диалог в рамках Совета.



«У нас есть готовые инструменты, которые, мне кажется, были бы сильно кстати в это время в этом месте, в этом состоянии экономики, в котором Украина оказывается и будет оказываться дальше», - сказал Соболь.



Напомним, 22 декабря президент Владимир Зеленский своим указом создал Совет по развитию малого предпринимательства для содействия налаживания конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого бизнеса. Главой совета назначена заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.