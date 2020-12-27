Глобальный переход от ископаемых к возобновляемым источникам энергии повлияет на геополитику, мировую экономику и экологию планеты

Инновации и цифровые технологии позволят осуществить трансформацию энергетического сектора Украины и успешно интегрироваться в новые мировые экономические процессы. Именно поэтому эти направления развития будут приоритетными для ДТЭК в ближайшие десятилетия.

Об этом речь шла в рамках организованного ДТЭК круглого стола «Энергетическая трансформация», в котором приняли участие руководители направлений инноваций, цифровой трансформации и технологий компании.



«Современная энергетика невозможна без новых технологий. Инновации – это про то, чтобы всегда быть на шаг впереди, чтобы оставаться лидером. Эту нашу философию мы отобразили в трех горизонтах инноваций, которые являются по сути нашим road map в период трансформации компании», - подчеркнул директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.



По его словам, горизонт один – это поиск инновационных решений, направленных на повышение уровня безопасности, экономичности и экологичности уже существующих бизнесов компании. Горизонт два – это поиск решений для адаптации к изменениям в энергетике, отметил Э. Вольпе.

«В этом горизонте мы запустили совместный с Honeywell проект по строительству первой в Украине промышленной системы накопления энергии. Также в рамках этого горизонта мы работаем над решениями в сфере водородных технологий. В частности, начинаем разрабатывать водородную стратегию ДТЭК, а также намерены реализовать локальный пилотный водородный проект», - подчеркнул Э. Вольпе.



Третий горизонт, по словам Директора по инновациям ДТЭК предвидит создание новых бизнесов и бизнес-моделей, не связанных с энергетикой. «То есть это любое направление, в котором мы увидим для себя возможности», - сказал Э. Вольпе.



Как подчеркнул руководитель программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК, Дмитрий Осыка, глобальная цель ДТЭК – это трансформироваться в цифровое предприятие, где люди и технологии эффективно сотрудничают, работают новые бизнес-модели и процессы, сформированы цифровая культура и сотрудники открыты к новому и готовы экспериментировать.

«Мы верим, что это возможно уже в перспективе 2025+ года», - сказал он.



По его словам, цифровая трансформация позволит ДТЭК повысить операционную эффективность, гибкость и управляемость бизнеса, безопасность производства и усилит понимание рынка и связи с клиентами. «Первая волна цифровизации, которая началась в 2019 году и охватила шахты, ТЭС, сети, логистику и HR принесла только экономический эффект в размере 230 млн гривен», - сказал Д. Осыка.



«Цифровая трансформация – это путь, который приближает к будущему. Три важных слова, которые нужно нам запомнить, – это адаптация, инновация и трансформация. Чтобы быть в будущем более устойчивыми, подключенными и взаимосвязанными (connected), надежными и эффективными, надо уже сегодня адаптироваться к новым реалиям, внедрять инновации и трансформироваться», - подчеркнул он.



По словам технического директора ДТЭК Филиппа Лекебуша, инновации и цифровизация неотделимы от культуры и того, как работает ДТЭК. Именно они помогают компании разрабатывать эффективные решения и преодолевать многие проблемы, добавил он.



«ДТЭК не только следует технологическим трендам, но и фактически готов формировать новую инновационную и цифровую культуру, которая в более широком масштабе может оказать положительное влияние на будущее всей страны. Мы должны постоянно работать над трансформацией, ведь весь мир и все компании ежедневно изменяются и совершенствуются. Конечно, трансформация несет риски и неопределенность, но главное – не бояться будущего, его надо формировать», - сказал Филипп Лекебуш.



"Мы должны постоянно работать над преобразованием нашей компании, потому что весь мир и все компании меняются и совершенствуются каждый день.Конечно, трансформация сопряжена с рисками и неопределенностями, но главное - не бояться будущего, потому что мы формируем будущее», - сказал Филипп Лекебуш.