Планы властей восстановить импорт электроэнергии из России и Беларуси оставят без работы тысячи энергетиков и шахтеров, и поставят под угрозу жизни целых угольных регионов

Об этом заявил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.

"Под угрозой постоянной работы оказываются не только украинские угольщики и энергетики. Как показал прошлогодний опыт, это прямая угроза для жизни целых угольных регионов и их многотысячного населения", - подчеркнул нардеп.

По его информации, под конец года существенно активизировалось российское энергетическое лобби на разных уровнях государственной власти.

«Иногда кажется, что среди менеджеров этой страны сплошные наперсточники, потому что за тех сделок, что они успевают накрутить, спать украинцам надо с широко открытыми глазами», - добавил Волынец.

Он напомнил, что открытие импорта из России осенью прошлого года спровоцировало крупнейший за все годы независимости энергетический кризис, последствия которого ощущаются до сих пор.

Как сообщалось ранее, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.год, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются от 3 до 5 млрд грн.

Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.

В декабре 2020 года НКРЭКУ сняла ограничения на импорт, а НЭК «Укрэнерго» продало доступ к межгосударственным электросетям для импорт из Беларуси в течение 2021 года.