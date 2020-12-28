Проверить насколько быстро и верно специалисты компании выполняют работу на подстанциях теперь можно будет с помощью VR-тренажера. Это позволит ускорить процесс обучения сотрудников и сделает его максимально безопасным.

Технология виртуальной реальности (VR, virtual reality) — это сгенерированная компьютером симуляция естественной среды или какой-либо жизненной/рабочей ситуации.

ДТЭК Донецкие электросети внедряет в промышленную эксплуатацию VR-тренажер для проверки знаний и обучения сотрудников. Шлем виртуальной реальности воссоздает модель подстанции 110 кВ «Ялта» ДТЭК Донецкие электросети. Ощущение полного присутствия в виртуальном мире дает видеоизображение на 360 градусов. Оно создано в реальном масштабе и максимально реалистично. Ученик изучает теорию и виртуально выполняет более 50 переключений при ремонте и вводе подстанции в работу. Все как в жизни – взаимодействие с оборудованием, выполнение необходимых операций. Виртуальный учитель на примере показывает, как нужно выполнить задачу.

«C помощью VR-тренажера специалисты компании смогут до автоматизма отработать свои действия на подстанции. А скорость и безопасность переключений оборудования – это стабильная работа электросети и надежное электроснабжение наших клиентов», – отметил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

VR-тренажер уже протестировали специалисты компании. В режиме обучения – с подсказкой, во время экзамена – без. Одним из первых успешно выполнил обе задачи начальник Мангушской группы подстанций ДТЭК Донецкие электросети Сергей Сагиров: «Управлять VR-очками научился практически сразу. Тренажер очень удобный в использовании».

Уже в начале 2021 г. на виртуальном тренажере начнут обучаться молодые специалисты и повышать свою квалификацию дежурные электромонтеры компании.

Программу обучения на VR-тренажере разработала компания Kampov Technology (г. Мариуполь) при участии департаментов по охране труда и управлению персоналом ДТЭК Донецкие электросети.